Инвесторы отыгрывают риски потери «Лукойлом» части бизнеса

Над «Лукойлом» сгущаются тучи: 12 ноября акции второй по масштабам нефтяной компании страны упали ниже 5000 руб. за бумагу впервые за два года. Инвесторы видят риски потери части бизнеса «Лукойлом» после отказа США одобрить продажу зарубежных предприятий нефтетрейдеру Gunvor. Но рынок реагирует избыточно – негатив от неудавшейся сделки уже отражен в котировках, считают аналитики. По итогам основных торгов в среду акции нефтяной компании просели на 4,43% до 4928 руб. за бумагу.