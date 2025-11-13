Инвесторы отыгрывают риски потери «Лукойлом» части бизнеса

Инвесторы отыгрывают риски потери «Лукойлом» части бизнесаАкции компании на двухлетних минимумах, но реакция рынка уже чрезмерна, говорят эксперты
Над «Лукойлом» сгущаются тучи: 12 ноября акции второй по масштабам нефтяной компании страны упали ниже 5000 руб. за бумагу впервые за два года. Инвесторы видят риски потери части бизнеса «Лукойлом» после отказа США одобрить продажу зарубежных предприятий нефтетрейдеру Gunvor. Но рынок реагирует избыточно – негатив от неудавшейся сделки уже отражен в котировках, считают аналитики. По итогам основных торгов в среду акции нефтяной компании просели на 4,43% до 4928 руб. за бумагу.
США ввели санкции против «Лукойла» и его «дочек» в конце октября и дали месяц на сворачивание операций с компанией – дедлайн истекает 21 ноября. После введения санкций «Лукойл» объявил о намерении продать зарубежные активы, а потенциальным покупателем стал нефтетрейдер Gunvor. Но вскоре он отозвал свое предложение – вслед за отказом минфина США выдать необходимую лицензию для сделки.