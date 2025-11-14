Акции «Лукойла» выросли на новости о покупателях активов
Акции «Лукойла» подорожали после сообщения компании о переговорах по продаже международных активов. По данным на 18:10 котировки выросли на 0,77% до 4992 руб. за акцию.
Максимальный показатель, по данным Мосбиржи, составлял сегодня 5024 руб. за бумагу. Минимальная же цена на акции за день составляла 4913 руб.
14 ноября компания сообщила, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями зарубежных активов. Конкретные детали сделки станут известны после достижения финальных договоренностей и получения необходимых регуляторных одобрений.
В «Лукойле» подчеркнули, что обеспечивают бесперебойную работу всех зарубежных подразделений в период подготовки к продаже. Это позволяет избежать рисков для поставок энергоресурсов в странах присутствия и сохранить рабочие места.
Переговоры идут на фоне санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. 22 октября под ограничения попали «Лукойл» и шесть его дочерних компаний. 30 октября международная компания Gunvor предложила приобрести дочернюю структуру Lukoil International GmbH, однако 7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию до завершения конфликта на Украине. В тот же день Gunvor отозвала предложение.