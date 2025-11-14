Акции «Лукойла» выросли на новости о покупателях активов

Переговоры идут на фоне санкций Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США. 22 октября под ограничения попали «Лукойл» и шесть его дочерних компаний. 30 октября международная компания Gunvor предложила приобрести дочернюю структуру Lukoil International GmbH, однако 7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию до завершения конфликта на Украине. В тот же день Gunvor отозвала предложение.