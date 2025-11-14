Газета
«Лукойл» рассказал о нескольких возможных покупателях его зарубежных активов

Ранее сделка с Gunvor не состоялась из-за вмешательства США
Ведомости

«Лукойл» ведет переговоры по продаже международных активов с несколькими потенциальными покупателями. Об этом говорится в сообщении компании. Отмечается, что после достижения окончательных договоренностей и получения необходимых одобрений от регулирующих органов будет объявлено о конкретной сделке.

В сообщении говорится, что «Лукойл» прилагает все усилия для обеспечения бесперебойной работы предприятий в процессе продажи и передачи активов. Это позволяет предотвратить возможные сбои в поставках энергоресурсов в страны присутствия, а также сохранить рабочие места.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США 22 октября ввело санкции против «Лукойла» и шести его дочерних компаний – «Лукойл – Западная Сибирь», «Лукойл-Калининградморнефть», «Лукойл-Пермь», «Уралойл», РИТЭК и «Лукойл-АИК». 30 октября «Лукойл» получил от международной компании Gunvor предложение о приобретении своей дочерней компании Lukoil International GmbH.

7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении Lukoil International GmbH. При этом в Gunvor назвали заявление американского ведомства в корне неверным.

