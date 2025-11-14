«Лукойл» рассказал о нескольких возможных покупателях его зарубежных активов

7 ноября минфин США заявил, что не выдаст Gunvor лицензию на ведение бизнеса до тех пор, пока не завершится конфликт на Украине. В тот же день стало известно, что Gunvor отозвала предложение о приобретении Lukoil International GmbH. При этом в Gunvor назвали заявление американского ведомства в корне неверным.