«Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» об активах компании в Казахстане
Казахстанская национальная компания «Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» о судьбе своих активов в республике. Об этом сообщил председатель правления фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» (контролирует «Казмунайгаз») Нурлан Жакупов.
«Вопрос очень сложный и многогранный, простых решений здесь не будет», – отметил он (цитата по ТАСС).
По словам Жакупова, сейчас нет конкретных договоренностей, вместе с тем консультанты обеих сторон активно работают над вопросом. «Лукойл» является партнером «Казмунайгаза» в ряде проектов, что делает переговоры необходимыми, отметил он.
Жакупов подчеркнул, что существует дедлайн, установленный властями США, поэтому решение необходимо принять до конца ноября.
Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 17 ноября сообщил, что крупнейшие совместные проекты страны с участием «Лукойла» были исключены из санкционного списка США. Речь идет о «Карачаганак петролиум оперейтинге» (КПО), «Тенгизшевройле» и Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). По словам Аккенженова, операционная деятельность всех крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.
15 ноября управление по контролю за зарубежными активами минфина США (OFAC) сообщило, что Вашингтон выводит из-под санкций Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), фирму «Тенгизшевройл» и проект освоения Карачаганакского месторождения.
Американское финансовое ведомство 14 ноября продлило срок для продажи зарубежных активов «Лукойла». Лицензия дала разрешение на контракты с Lukoil Neftohim Burgas, Lukoil Bulgaria, Lukoil Aviation Bulgaria, Lukoil Bulgaria Bunker до 29 апреля 2026 г.