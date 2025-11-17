«Казмунайгаз» ведет переговоры с «Лукойлом» об активах компании в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов 17 ноября сообщил, что крупнейшие совместные проекты страны с участием «Лукойла» были исключены из санкционного списка США. Речь идет о «Карачаганак петролиум оперейтинге» (КПО), «Тенгизшевройле» и Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК). По словам Аккенженова, операционная деятельность всех крупных проектов в Казахстане продолжается в штатном режиме.