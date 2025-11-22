Шольц подтвердил предложение США снять санкции с «Северного потока – 2»

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 г., занимая пост министра финансов, предлагал США снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на строительство в Германии терминалов для приема американского СПГ. Об этом он сообщил на заседании парламентской комиссии, расследующей деятельность фонда по поддержке проекта.