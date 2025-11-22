Газета
Шольц подтвердил предложение США снять санкции с «Северного потока – 2»

Ведомости

Бывший канцлер Германии Олаф Шольц подтвердил, что в 2020 г., занимая пост министра финансов, предлагал США снять санкции с газопровода «Северный поток – 2» в обмен на строительство в Германии терминалов для приема американского СПГ. Об этом он сообщил на заседании парламентской комиссии, расследующей деятельность фонда по поддержке проекта.

«Письмо действительно существует», – сказал Шольц, подтвердив факт обращения к американским властям. Его цитирует Ostsee-Zeitung.

О переговорах сообщала Handelsblatt в июне 2024 г., утверждая, что Шольц предлагал Вашингтону секретную сделку, чтобы предотвратить санкции против строящегося газопровода.

Политик подчеркнул, что выступал за развитие СПГ-инфраструктуры еще до этих событий, рассматривая строительство терминалов как шаг к диверсификации энергоснабжения Германии. Комиссия продолжает проверять обстоятельства финансирования фонда поддержки «Северного потока – 2».

26 сентября 2022 г. в исключительных экономических зонах Швеции и Дании произошла диверсия. В результате взрывов уцелела только одна нитка «Северного потока – 2», но Германия не разрешила ввести ее в эксплуатацию.

