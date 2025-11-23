Россия в октябре ввезла 6500 тонн вина из Грузии

По августовским данным Национальной службы статистики Грузии, с начала 2025 г. республика сократила экспорт вина в Россию на 25% до $89,6 млн. С января по июль доля РФ в грузинском экспорте сократилась до 61,6% против 69,7% годом ранее. При этом общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки снизился на 16,7% и составил $145,4 млн.