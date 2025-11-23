Россия в октябре ввезла 6500 тонн вина из Грузии
Россия ввезла 6500 т вина из Грузии в октябре 2025 г. Это на 10% больше в месячном выражении и стало максимальным уровнем покупок с апреля прошлого года (13 000 т). Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных грузинской таможни.
Стоимость импорта выросла до $19 млн по сравнению с $16,9 млн в сентябре.
За десять месяцев 2025 г. Россия закупила грузинского вина на $139,2 млн, что является минимумом с 2022 г. и на 14% меньше, чем за аналогичный период 2024 г.
По августовским данным Национальной службы статистики Грузии, с начала 2025 г. республика сократила экспорт вина в Россию на 25% до $89,6 млн. С января по июль доля РФ в грузинском экспорте сократилась до 61,6% против 69,7% годом ранее. При этом общий объем поставок вина из Грузии на международные рынки снизился на 16,7% и составил $145,4 млн.