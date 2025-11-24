Грузооборот морских портов России в 2025 году может сократиться на 1,5–1,7%
Росморречфлот ожидает снижения грузооборота российских морских портов по итогам 2025 г. на 1,5–1,7%. Об этом заявил журналистам глава федерального агентства Андрей Тарасенко.
«Где-то минус 1,5% – минус 1,7% будет, не более», – подчеркнул Тарасенко (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что сейчас наблюдается рост грузооборота в восточном направлении. При этом, по прогнозам Росморречфлота, в положительную зону показатель грузооборота в этом году не выйдет.
11 ноября Ассоциация морских торговых портов сообщила, что грузооборот морских портов РФ за 10 месяцев 2025 г. сократился на 1,5% год к году до 732,6 млн т. Снижение связано с уменьшением объемов перевалки сухогрузов – на 2,1% до 362,9 млн т. В то же время по отдельным категориям наблюдается рост: перевалка угля выросла на 6,2%, минеральных удобрений – на 7,8%, черных металлов – на 24,1%, руды – на 33,9%. При этом экспорт зерна упал почти на 40% до 39,4 млн т.
По бассейнам наибольшее снижение выявлено в Арктическом (-5,3%) и Азово-Черноморском (-6,1%) направлениях. Грузооборот Балтийского бассейна сократился на 0,9%, Каспийского – на 14,6%. Дальневосточный бассейн, в свою очередь, показал рост на 5,1% до 207,1 млн т. Среди крупнейших портов падение зафиксировано в Усть-Луге (-2,7%), Мурманске (-7,9%) и Восточном (-3,9%). Рост продемонстрировали Санкт-Петербург (+3,9%), Владивосток (+9,2%), Ванино (+34,1%) и Приморск (+2,3%).