Грузооборот морских портов России в 2025 году может сократиться на 1,5–1,7%

11 ноября Ассоциация морских торговых портов сообщила, что грузооборот морских портов РФ за 10 месяцев 2025 г. сократился на 1,5% год к году до 732,6 млн т. Снижение связано с уменьшением объемов перевалки сухогрузов – на 2,1% до 362,9 млн т. В то же время по отдельным категориям наблюдается рост: перевалка угля выросла на 6,2%, минеральных удобрений – на 7,8%, черных металлов – на 24,1%, руды – на 33,9%. При этом экспорт зерна упал почти на 40% до 39,4 млн т.