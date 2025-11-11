Грузооборот российских портов за 10 месяцев сократился на 1,5%
Грузооборот морских портов России за январь–октябрь 2025 г. составил 732,6 млн т, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в Ассоциации морских торговых портов.
Снижение связано, прежде всего, с уменьшением объемов перевалки сухогрузов – на 2,1% до 362,9 млн т. При этом по отдельным категориям наблюдается рост: перевалка угля увеличилась на 6,2%, минеральных удобрений – на 7,8%, черных металлов – на 24,1%, руды – на 33,9%. В то же время экспорт зерна снизился почти на 40% до 39,4 млн т.
Объем перевалки наливных грузов составил 369,7 млн т – на 0,7% меньше, чем годом ранее. При этом экспорт сырой нефти вырос на 2% до 229,5 млн т, тогда как перевалка нефтепродуктов сократилась на 6,6% до 102,1 млн т.
Экспортные грузы по итогам 10 месяцев составили 574,7 млн т (-2,1%), импортные – 34,1 млн т (-3,1%), транзитные – 62,1 млн т (+13,2%), каботажные – 61,9 млн т (-7,7%).
По бассейнам наибольшее снижение зафиксировано в Арктическом (-5,3%) и Азово-Черноморском (-6,1%) направлениях. Грузооборот Балтийского бассейна уменьшился на 0,9%, Каспийского – на 14,6%. При этом Дальневосточный бассейн продемонстрировал рост на 5,1%, достигнув 207,1 млн т.
Среди крупнейших портов снижение зафиксировано в Усть-Луге (-2,7%), Мурманске (-7,9%) и Восточном (-3,9%). Рост показали Санкт-Петербург (+3,9%), Владивосток (+9,2%), Ванино (+34,1%) и Приморск (+2,3%).
7 ноября стало известно, что погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе – октябре 2025 г. снизилась на 5,2% по сравнении с аналогичным периодом 2024 г.