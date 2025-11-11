Грузооборот российских портов за 10 месяцев сократился на 1,5%

Снижение связано, прежде всего, с уменьшением объемов перевалки сухогрузов – на 2,1% до 362,9 млн т. При этом по отдельным категориям наблюдается рост: перевалка угля увеличилась на 6,2%, минеральных удобрений – на 7,8%, черных металлов – на 24,1%, руды – на 33,9%. В то же время экспорт зерна снизился почти на 40% до 39,4 млн т.