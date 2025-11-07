Погрузка на ДВЖД с начала 2025 года снизилась на 5,2%

Грузооборот возрос на 3,5% и составил 204,1 млрд тарифных т/км. Перевозки нефти и нефтепродуктов сократились на 6,9% и достигли 6,6 млн т, лесных грузов уменьшились на 10,3% до 2 млн т, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,5% до 373 200 т. Объем перевозок угля упал на 3,3% и составил 29,2 млн т, черных металлов – на 2% до 729 500 т.