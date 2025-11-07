Погрузка на ДВЖД с начала 2025 года снизилась на 5,2%
Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе-октябре 2025 г. снизилась на 5,2% по сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 60 млн т.
Грузооборот возрос на 3,5% и составил 204,1 млрд тарифных т/км. Перевозки нефти и нефтепродуктов сократились на 6,9% и достигли 6,6 млн т, лесных грузов уменьшились на 10,3% до 2 млн т, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,5% до 373 200 т. Объем перевозок угля упал на 3,3% и составил 29,2 млн т, черных металлов – на 2% до 729 500 т.
В то же время погрузка руды цветной и серного сырья выросла в 3,1 раза и достигла 872 800 т. Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась на 15,9% и достигла 2,8 млн т, зерна – на 40% до 117 500 т.
В октябре на станциях ДВЖД было погружено на 4,6% меньше грузов, чем годом ранее (6,3 млн т). Грузооборот составил почти 21,4 млрд тарифных т/км (+10%).
Погрузка на сети РЖД за 10 месяцев 2025 г. снизилась на 6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 927,1 млн т. Грузооборот сократился на 1,1% и достиг 2063,6 млрд тарифных ткм, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал на 0,7% и составил 2560 млрд ткм.