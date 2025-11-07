Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Погрузка на ДВЖД с начала 2025 года снизилась на 5,2%

Ведомости

Погрузка на Дальневосточной железной дороге (ДВЖД) в январе-октябре 2025 г. снизилась на 5,2% по сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 60 млн т.

Грузооборот возрос на 3,5% и составил 204,1 млрд тарифных т/км. Перевозки нефти и нефтепродуктов сократились на 6,9% и достигли 6,6 млн т, лесных грузов уменьшились на 10,3% до 2 млн т, промышленного сырья и формовочных материалов – на 18,5% до 373 200 т. Объем перевозок угля упал на 3,3% и составил 29,2 млн т, черных металлов – на 2% до 729 500 т.

В то же время погрузка руды цветной и серного сырья выросла в 3,1 раза и достигла 872 800 т. Погрузка железной и марганцевой руды увеличилась на 15,9% и достигла 2,8 млн т, зерна – на 40% до 117 500 т.

РЖД заявила об улучшении ситуации с отказами клиентов от перевозки

Бизнес / Транспорт

В октябре на станциях ДВЖД было погружено на 4,6% меньше грузов, чем годом ранее (6,3 млн т). Грузооборот составил почти 21,4 млрд тарифных т/км (+10%).

5 ноября заместитель гендиректора РЖД – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания Ирина Магнушевская сообщила, что холдинг сохраняет прогноз по снижению погрузки на сети на 6% по итогам 2025 г. По погрузке на 2026 г. ожидается увеличение показателя на 0,6% к планируемому уровню 2025 г.

Погрузка на сети РЖД за 10 месяцев 2025 г. снизилась на 6% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 927,1 млн т. Грузооборот сократился на 1,1% и достиг 2063,6 млрд тарифных ткм, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии упал на 0,7% и составил 2560 млрд ткм.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её