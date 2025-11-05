Газета
В РЖД сохранили прогноз по снижению погрузки на 6% в 2025 году

Ведомости

«Российские железные дороги» (РЖД) сохраняют прогноз по снижению погрузки на сети на 6% по результатам 2025 г. Об этом сообщила журналистам заместитель генерального директора холдинга – начальник Центра фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО) Ирина Магнушевская.

«Мы ноябрь закладываем также в рамках финплана, который был утвержден у нас в августе 2025 г. Мы ориентируемся на цифру 3,1 млн т в сутки. И надеемся, что этот показатель будет выполнен», – подчеркнула Магнушевская.

По ее словам, по погрузке на 2026 г. РЖД ожидают увеличения показателя на 0,6% к планируемому уровню текущего года.

РЖД заявила об улучшении ситуации с отказами клиентов от перевозки

Бизнес / Транспорт

Бизнес / Транспорт

1 ноября РЖД сообщили, что погрузка на сети холдинга снизилась на 6% по сравнению с годом ранее до 927,1 млн т. Грузооборот за 10 месяцев сократился на 1,1% и достиг 2063,6 млрд тарифных ткм, грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии уменьшился на 0,7% и составил 2560 млрд ткм.

Пассажирооборот с начала года упал на 0,9% до 122,4 млрд пассажирокилометров, в частности в пригородном сообщении – 30,3 млрд пассажирокилометров (+2%), в дальнем следовании – 92,1 млрд пассажирокилометров (-1,9%). Всего отправлено 1,9 млрд пассажиров, что на 1,6% выше, чем в 2024 г.

