ФАС сообщила о снижении цен на препарат, применяемый при шизофрении и БАР 1 типа
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) согласовала цены на препарат «Луразидон Кроно». Они стали ниже на 12,49%. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.
Речь идет о дженерике отечественного производства в рамках МНН «Луразидон», который применяется при шизофрении и биполярном расстройстве I типа. За 28 таблеток «Луразидона» в дозировке 20 мг согласована цена на уровне 1660 руб. Цена за упаковку референтного препарата «Латуда» составляет 1898 руб.
ФАС пишет, что согласование цен на российский дженерик повысит доступность и расширит выбор препаратов для граждан после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях он будет предоставляться бесплатно.
18 ноября антимонопольная служба сообщила, что согласовала цены на российский биоаналог препарата для профилактики и лечения венозных тромбозов «Флюксум». Цена стала ниже оригинала на 2,5%.