ФАС сообщила о снижении цен на препарат, применяемый при шизофрении и БАР 1 типа

Речь идет о дженерике отечественного производства в рамках МНН «Луразидон», который применяется при шизофрении и биполярном расстройстве I типа. За 28 таблеток «Луразидона» в дозировке 20 мг согласована цена на уровне 1660 руб. Цена за упаковку референтного препарата «Латуда» составляет 1898 руб.