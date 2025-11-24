Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

В Минэнерго поддержали переход на новый индекс цен на топливо на АЗС

Ведомости

Минэнерго России поддержало идею отказаться от привязки розничных цен на топливо к индексу потребительских цен и перейти на композитный индекс инфляции. Позиция министерства направлена на согласование в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и «Российский топливный союз», сообщает ТАСС.

В письме за подписью первого замминистра энергетики Павла Сорокина говорится, что текущие розничные цены на АЗС компании, придерживающиеся социально ориентированной ценовой политики, устанавливают на уровне, не учитывающем реальный рост издержек.

«Таким образом, переход на композитный индекс инфляции в системе нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах», – указано в документе.

По расчетам министерства, композитный индекс инфляции на 2026 г. составит 5,7% против прогнозируемых 4% по ИПЦ. Основной вклад в его рост вносит увеличение расходов на оплату труда: рост средней заработной платы и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом индексе, прогнозируется на уровне 7,1%.

Кроме зарплат, в структуру индекса предлагается включить рост налоговой нагрузки в виде акцизов – 25%, увеличение кредитной нагрузки из-за изменения ключевой ставки – 2%, рост тарифов ЖКХ – 13%, транспортных тарифов – 10%, а также удорожание обновления основных средств – 10%.

В Минэнерго отметили, что похожий подход уже применяется при индексации тарифов на железнодорожные перевозки.

14 октября также сообщалось, что ФАС рассмотрит инициативу о введении потолка цен на АЗС. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз. Механизм предусматривает, что стоимость топлива не сможет превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 г. с учетом накопленной инфляции.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте