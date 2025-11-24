В Минэнерго поддержали переход на новый индекс цен на топливо на АЗС
Минэнерго России поддержало идею отказаться от привязки розничных цен на топливо к индексу потребительских цен и перейти на композитный индекс инфляции. Позиция министерства направлена на согласование в Минэкономразвития, Минфин, ФАС и «Российский топливный союз», сообщает ТАСС.
В письме за подписью первого замминистра энергетики Павла Сорокина говорится, что текущие розничные цены на АЗС компании, придерживающиеся социально ориентированной ценовой политики, устанавливают на уровне, не учитывающем реальный рост издержек.
«Таким образом, переход на композитный индекс инфляции в системе нефтепродуктообеспечения не повлечет избыточного роста цен на АЗС при стабильных макропараметрах», – указано в документе.
По расчетам министерства, композитный индекс инфляции на 2026 г. составит 5,7% против прогнозируемых 4% по ИПЦ. Основной вклад в его рост вносит увеличение расходов на оплату труда: рост средней заработной платы и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом индексе, прогнозируется на уровне 7,1%.
Кроме зарплат, в структуру индекса предлагается включить рост налоговой нагрузки в виде акцизов – 25%, увеличение кредитной нагрузки из-за изменения ключевой ставки – 2%, рост тарифов ЖКХ – 13%, транспортных тарифов – 10%, а также удорожание обновления основных средств – 10%.
В Минэнерго отметили, что похожий подход уже применяется при индексации тарифов на железнодорожные перевозки.
14 октября также сообщалось, что ФАС рассмотрит инициативу о введении потолка цен на АЗС. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз. Механизм предусматривает, что стоимость топлива не сможет превышать средние региональные показатели за соответствующий день 2024 г. с учетом накопленной инфляции.