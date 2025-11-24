В Минэнерго поддержали переход на новый индекс цен на топливо на АЗС

По расчетам министерства, композитный индекс инфляции на 2026 г. составит 5,7% против прогнозируемых 4% по ИПЦ. Основной вклад в его рост вносит увеличение расходов на оплату труда: рост средней заработной платы и МРОТ, на которые приходится 40% веса в новом индексе, прогнозируется на уровне 7,1%.