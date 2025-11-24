«Калашников» завершил поставки АК-12 по годовому контракту

Кроме того, представители концерна отметили интерес к АК-12 со стороны иностранных партнеров. По их словам, это обусловлено эффективностью автомата в зоне спецоперации, поэтому оружие стало одним из наиболее востребованных изделий «Калашникова». В пресс-службе добавили, что экспортные контракты на 2026 г. сформированы в полном объеме с учетом возможностей производства.