«Калашников» завершил поставки АК-12 по годовому контракту
Концерн «Калашников» завершил выполнение обязательств по контракту текущего года. Документ был связан с поставками государственному заказчику автоматов АК-12 образца 2023 г. и новейших укороченных АК-12К, сообщила пресс-служба предприятия.
«АО "Концерн "Калашников" полностью выполнило обязательства контракта 2025 г. на производство 5,45-мм автоматов АК-12 образца 2023 г. Данные изделия в срок и в полном объеме отгружены государственному заказчику», – отметила компания.
Кроме того, представители концерна отметили интерес к АК-12 со стороны иностранных партнеров. По их словам, это обусловлено эффективностью автомата в зоне спецоперации, поэтому оружие стало одним из наиболее востребованных изделий «Калашникова». В пресс-службе добавили, что экспортные контракты на 2026 г. сформированы в полном объеме с учетом возможностей производства.
1 сентября «Калашников» сообщил, что его сотрудники сконструировали первую партию автомата АМ-17 с учетом «обратной связи» военнослужащих, находящихся в зоне спецоперации. Тогда пресс-служба отметила, что оружие создано для самообороны, а также для вооружения бойцов спецподразделений армии и сил охраны правопорядка.