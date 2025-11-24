Газета
Главная / Бизнес /

Saudi Aramco планирует продать активы на миллиарды долларов

Ведомости

Саудовская нефтяная компания Saudi Aramco планирует привлечь миллиарды долларов за счет сделок по продаже активов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Собеседники агентства уточнили, что Aramco рассматривает продажу доли в своих терминалах по экспорту и хранению нефти. Нефтяная компания также изучает возможность реализации части своего портфеля недвижимости. Один из источников уточнил, что Aramco рассматривается как прибыльный актив. По его словам, продажи могут начаться уже в начале 2026 г.

Сейчас обсуждения находятся на ранней стадии, окончательное решение пока не принято.

11 ноября Financial Times писала, что Saudi Aramco переключила внимание на природный газ для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. По данным газеты, компания стремится создать энергетическую базу, которая нужна для обеспечения электроснабжения центров обработки данных (ЦОД) с ИИ, новых промышленных центров и быстрорастущих городов. В Aramco заявили, что с момента первичного публичного размещения акций (IPO) в 2019 г. компания инвестировала в газовые проекты около $100 млрд.

Saudi Aramco – государственная нефтегазовая компания Саудовской Аравии. Страна является членом ОПЕК. В ноябре восемь стран ОПЕК+ решили увеличить предельный уровень добычи нефти в декабре на 137 000 баррелей в сутки (б/с) от уровня ноября. Саудовская Аравия нарастит добычу на 41 000 до 10,103 млн б/с.

