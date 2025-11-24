Saudi Aramco планирует продать активы на миллиарды долларов

Собеседники агентства уточнили, что Aramco рассматривает продажу доли в своих терминалах по экспорту и хранению нефти. Нефтяная компания также изучает возможность реализации части своего портфеля недвижимости. Один из источников уточнил, что Aramco рассматривается как прибыльный актив. По его словам, продажи могут начаться уже в начале 2026 г.