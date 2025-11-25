Выручка финтех-компаний в России выросла на 14,6% за три квартала

По данным аналитиков, компания «ЮMoney» оказалась на лидирующей позиции с выручкой 20,9 млрд руб. (+17,2%). Следующее место заняла Saby, разработавшая систему СБИС (система электронной отчетности), достигнув выручки 14,5 млрд руб. при росте на 24,3%. Третьим на рынке стал сервис для заправки автомобилей с онлайн-оплатой Benzuber. Выручка при этом упала по итогам отчетного периода на 6,2%, до 11,6 млрд руб.