Выручка финтех-компаний в России выросла на 14,6% за три квартала
В течение девяти месяцев 2025 г. финтех-компании в России, входящие в топ-100, заработали 194,3 млрд руб. Показатель вырос на 14,6% в сравнении с тем же периодом 2024 г., пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные аналитического агентства Smart Ranking.
По данным аналитиков, компания «ЮMoney» оказалась на лидирующей позиции с выручкой 20,9 млрд руб. (+17,2%). Следующее место заняла Saby, разработавшая систему СБИС (система электронной отчетности), достигнув выручки 14,5 млрд руб. при росте на 24,3%. Третьим на рынке стал сервис для заправки автомобилей с онлайн-оплатой Benzuber. Выручка при этом упала по итогам отчетного периода на 6,2%, до 11,6 млрд руб.
По данным Smart Ranking, с января по сентябрь 2025 г. больше всего выручки компаниям принес «перевод средств». Показатель вырос на 48,6% и достиг 12,1 млрд руб. Такую динамику эксперты объяснили «стабильно высоким спросом на международные переводы в новых экономических условиях».
Второе место по объему выручки заняли «платежные сервисы» (46,7 млрд руб., +29,1%). Аналитики напомнили, что рынок мгновенных платежей (СБП) расширяется, в e-commerce и ритейле активно появляются встроенные финансы. На третьей позиции зафиксировались «системы бухгалтерских расчетов», которые увеличили выручку компаний на 22,7% до 25,5 млрд руб.
12 ноября на площадке ассоциации «Финтеха» совместно с Банком России стартовал пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением искусственного интеллекта (ИИ). В нем принимают участие 10 ведущих компаний финтех-отрасли, среди которых банки и технологические компании. По данным компании, планируется разработка и тестирование на реальных данных ИИ-решения для проверки условий договоров различных типов финансовых продуктов. Среди них кредитная карта, вклад и ипотека.