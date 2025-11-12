«Финтех» запустил пилотный проект с ИИ по анализу условий финансовых продуктов

«Финтех» запустил пилотный проект с ИИ по анализу условий финансовых продуктовОн направлен на сокращение ошибок в выборе и оптимизации клиентского пути
На площадке ассоциации «Финтеха» совместно с Банком России стартовал пилотный проект по анализу условий финансовых продуктов с применением искусственного интеллекта (ИИ). В нем примут участие 10 ведущих компаний финтех-отрасли, среди которых банки и технологические компании. Об этом говорится в сообщении компании.
Целью проекта в «Финтехе» назвали апробацию инструмента на базе ИИ для автоматического анализа договоров финансовых продуктов с формированием понятного резюме и выделением ключевых условий. Проект направлен на повышение информированности потребителей, сокращение ошибок при выборе продуктов и оптимизации клиентского пути.
В компании также рассказали, что рамках пилотного проекта планируется разработка и тестирование на реальных данных ИИ-решения для проверки условий договоров различных типов финансовых продуктов. Среди них кредитная карта, вклад и ипотека. Помимо этого, будет прорабатываться оптимальный клиентский путь, а также операционная и целевая модели развертывания такого решения.
Решение о проведении проекта было принято по итогам обсуждения в рамках форума «Финополис-2025». Отмечается, что тестирование проекта будет проходить на базе платформы Yandex AI Studio 12 ноября. Планируемый срок окончания проекта — II квартал 2026 г.
Операционный директор Yandex Cloud Александр Черников рассказал, что данный проект является хорошим примером того, как технологии ИИ могут помогать в прикладных задачах бизнеса и общества.
По его словам, платформа обеспечивает полный цикл создания продукта, тестирования гипотез, дальнейшего развития и поддержки в промышленном использовании. Например, для этой задачи может быть использован OCR для распознавания текстов документов, парк больших языковых моделей для анализа договоров, сравнения данных, оценки рисков и др.
13 октября «Ведомости» писали, что создание независимого ИИ-помощника в банках может помочь клиентам со сложными продуктами, объясняя их суть и подсвечивая детали, на которые надо обратить внимание. Банки поддерживают появление такого инструмента.