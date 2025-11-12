«Финтех» запустил пилотный проект с ИИ по анализу условий финансовых продуктов

В компании также рассказали, что рамках пилотного проекта планируется разработка и тестирование на реальных данных ИИ-решения для проверки условий договоров различных типов финансовых продуктов. Среди них кредитная карта, вклад и ипотека. Помимо этого, будет прорабатываться оптимальный клиентский путь, а также операционная и целевая модели развертывания такого решения.