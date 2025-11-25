Газета
ФАС выдала предупреждение «дочке» биофармацевтической компании Ipsen

Ведомости

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдала предупреждение «дочке» международной биофармацевтической компании Ipsen. Об этом служба сообщила в своем Telegram-канале.

ФАС обосновала решение тем, что в коммерческой политике организации содержались необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за 2024 г. На этом основании Ipsen отказал «Фарм-трэйд» в заключении договора поставки препаратов «Соматулин Аутожель», «Кабометикс» и «Диферелин» в отдельных лекарственных формах.

По версии антимонопольной службы, такие действия могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства. ФАС предупредила компанию, что необходимо исключить указанные пункты из документа и повторно рассмотреть решение по заявке «Фарм-трэйд» на недискриминационных условиях в течение 60 дней. Иначе ФАС возбудит дело о нарушение антимонопольного законодательства.

24 ноября ФАС согласовала цены на препарат «Луразидон Кроно», применяемый при шизофрении и биполярном расстройстве I типа. Они стали ниже на 12,49%.

