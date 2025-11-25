ФАС выдала предупреждение «дочке» биофармацевтической компании Ipsen

ФАС обосновала решение тем, что в коммерческой политике организации содержались необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за 2024 г. На этом основании Ipsen отказал «Фарм-трэйд» в заключении договора поставки препаратов «Соматулин Аутожель», «Кабометикс» и «Диферелин» в отдельных лекарственных формах.