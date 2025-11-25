В Минпромторге заявили о недофинансировании электронного машиностроения
Программа по развитию электронного машиностроения в России испытывает недофинансирование на сумму 33,1 млрд руб. С 2024 г. финансирование программы сократилось на десятки миллиардов. В связи с этим к концу 2025 г. программа рискует отстать в реализации десятков проектов. Об этом сообщил замминистра промышленности Василий Шпак в ходе форума «Электроника России».
По данным Минпромторга, общий объем финансирования мероприятий программы с учетом недофинансирования прошлых лет составляет 123,9 млрд руб. В то же время бюджетные ассигнования на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), включая сферу электронного машиностроения на 2026–2028 гг., запланированы в размере 90,8 млрд руб.
Шпак рассказал, что в 2024 г. на развитие программы планировалось выделить 43,3 млрд руб., но фактически было выделено лишь 23,7 млрд руб. В 2025 г. при плане в 40 млрд руб. реальные расходы составили 15,7 млрд руб. На 2026 г. запланировано 30 млрд руб., на 2027 и 2028 гг. – по 25 млрд руб.
По данным замминистра, к концу 2025 г. отставание в реализации НИОКР достигнет более 60 проектов.
Программа развития электронного машиностроения, утвержденная Минпромторгом, будет действовать до 2030 г. Она предусматривает комплекс мероприятий по достижению технологического суверенитета в области производства электронной продукции. Целями программы являются импортозамещение около 70% оборудования и материалов для производства микроэлектроники, а также разработка отечественного оборудования для производства 20 технологических маршрутов, включая микроэлектронику, СВЧ-электронику, фотонику, силовую электронику и др.
«Ведомости» писали, что, согласно программе развития электронного машиностроения, к 2030 г. в России должны появиться собственные установки для производства микроэлектроники. Для этого планируется провести 110 конструкторских работ.