В России запустят 119 проектов по разработке оборудования для микроэлектроники

К 2030 г. в России должны появиться собственные установки для производства микроэлектроники. Для этого планируется провести 119 конструкторских работ, следует из программы развития электронного машиностроения. Подробности программы на форуме «Микроэлектроника 2024» в конце сентября представил руководитель департамента электронного машиностроения международного научно-технологического центра (НТЦ) МИЭТ Яков Петренко.