В России запустят 119 проектов по разработке оборудования для микроэлектроники

В России запустят 119 проектов по разработке оборудования для микроэлектроникиПланируется создать установки для литографии, корпусирования, производства фотошаблонов и кремниевых пластин
К 2030 г. в России должны появиться собственные установки для производства микроэлектроники. Для этого планируется провести 119 конструкторских работ, следует из программы развития электронного машиностроения. Подробности программы на форуме «Микроэлектроника 2024» в конце сентября представил руководитель департамента электронного машиностроения международного научно-технологического центра (НТЦ) МИЭТ Яков Петренко.
Документ был разработан Минпромторгом совместно с НТЦ МИЭТ. Программа содержит четыре направления: технологическое оборудование, материалы и химические вещества, а также системы автоматизированного проектирования (САП).
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