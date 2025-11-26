Мизулина обратилась в органы из-за запрещенных товаров на маркетплейсах

По ее словам, за реализацию товаров, некоторые из которые представлены на маркетплейсах, в России предусмотрена уголовная ответственность. В частности, подчеркнула глава Лиги безопасного интернета, в продаже на онлайн-платформах были обнаружены позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой и другими веществами в недопустимых дозировках.