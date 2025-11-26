Мизулина обратилась в органы из-за запрещенных товаров на маркетплейсах
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась в правоохранительные органы из-за информации о том, что на маркетплейсах продаются прекурсоры наркотических средств, взрывоопасные и ядовитые вещества и другие запрещенные в России товары. Об этом она рассказала «РИА Новости».
«Мы действительно еще 24 октября обратились в ФСБ, МВД России, Ростехнадзор в связи с продажей прекурсоров наркотических средств, взрывоопасных и ядовитых веществ в жидкой и твердой форме, расфасованных в потребительскую тару, бутылки, канистры объемом до 20 л и более», – отметила Мизулина.
По ее словам, за реализацию товаров, некоторые из которые представлены на маркетплейсах, в России предусмотрена уголовная ответственность. В частности, подчеркнула глава Лиги безопасного интернета, в продаже на онлайн-платформах были обнаружены позиции с соляной и серной кислотой, бензолом, красным фосфором, толуолом, сернокислым свинцом, дихлорэтаном, азотной кислотой и другими веществами в недопустимых дозировках.
Мизулина предупредила, что подобные товары в бесконтрольном обороте могут создавать опасную возможность свободного приобретения их кем угодно, в том числе детьми.
В начале сентября суд Санкт-Петербурга признал часть опубликованных им материалов запрещенными к распространению в России. Основанием для иска прокуратуры стали результаты проверки торговой площадки, в ходе которой прокуроры выявили 13 фотографий, размещенных пользователями в отзывах к товарам категории 18+. На снимках мужчины и женщины позировали в прозрачном и полупрозрачном нижнем белье.