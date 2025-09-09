Суд Петербурга признал часть материалов AliExpress запрещенными в РФ
Суд Санкт-Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры к интернет-магазину AliExpress и признал часть опубликованных им материалов запрещенными к распространению в России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в Telegram-канале.
Основанием для иска стали результаты проверки торговой площадки, в ходе которой прокуроры выявили 13 фотографий, размещенных пользователями в отзывах к товарам категории 18+. На снимках мужчины и женщины позировали в прозрачном и полупрозрачном нижнем белье.
Экспертиза пришла к выводу, что изображения содержат элементы демонстрации сексуального поведения и могут быть квалифицированы как секстинг. По заключению специалистов, подобный контент подпадает под признаки информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, в частности в части индикатора «сексуальные отношения».
Рассмотрев доводы сторон, суд согласился с требованиями надзорного органа и признал публикации по 13 ссылкам запрещенными к распространению. AliExpress обязали удалить или ограничить доступ к указанным изображениям.