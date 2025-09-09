Суд Петербурга признал часть материалов AliExpress запрещенными в РФ

Экспертиза пришла к выводу, что изображения содержат элементы демонстрации сексуального поведения и могут быть квалифицированы как секстинг. По заключению специалистов, подобный контент подпадает под признаки информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, в частности в части индикатора «сексуальные отношения».