Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд Петербурга признал часть материалов AliExpress запрещенными в РФ

Ведомости

Суд Санкт-Петербурга рассмотрел административный иск прокуратуры к интернет-магазину AliExpress и признал часть опубликованных им материалов запрещенными к распространению в России. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева в Telegram-канале.

Основанием для иска стали результаты проверки торговой площадки, в ходе которой прокуроры выявили 13 фотографий, размещенных пользователями в отзывах к товарам категории 18+. На снимках мужчины и женщины позировали в прозрачном и полупрозрачном нижнем белье.

Экспертиза пришла к выводу, что изображения содержат элементы демонстрации сексуального поведения и могут быть квалифицированы как секстинг. По заключению специалистов, подобный контент подпадает под признаки информации, запрещенной к распространению среди несовершеннолетних, в частности в части индикатора «сексуальные отношения».

Рассмотрев доводы сторон, суд согласился с требованиями надзорного органа и признал публикации по 13 ссылкам запрещенными к распространению. AliExpress обязали удалить или ограничить доступ к указанным изображениям.

В ноябре 2024 г. «Ведомости» писали о том, что правозащитный центр «Сорок сороков» направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress. Речь идет об отзывах покупателей на купленное нижнее белье, где «открыто размещаются порнографические материалы».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её