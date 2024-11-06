Православные активисты пожаловались в прокуратуру на маркетплейсы за порнографию

К заявлению авторы приложили скрины подобных отзывов. Например, среди них есть фотографии покупателей в прозрачном нижнем белье. «Сорок сороков» ссылается на закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, куда входит и порнография. Авторы заявления отмечают, что отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», т. е. в том числе детям.