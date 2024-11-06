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Православные активисты пожаловались в прокуратуру на маркетплейсы за порнографию

Движение «Сорок сороков» ссылается на требования закона о защите детей от вредной информации
Лиана Липанова
Wildberries проводит по указанным случаям дополнительную проверку как карточек товаров, так и оставленных отзывов к ним/ Алексей Орлов / Ведомости

Правозащитный центр «Сорок сороков» направил заявление в Генпрокуратуру с просьбой проверить маркетплейсы Wildberries, Ozon и AliExpress, рассказал «Ведомостям» представитель организации. Речь идет об отзывах покупателей на купленное нижнее белье, где «открыто размещаются порнографические материалы», говорится в заявлении («Ведомости» ознакомились с документом).

К заявлению авторы приложили скрины подобных отзывов. Например, среди них есть фотографии покупателей в прозрачном нижнем белье. «Сорок сороков» ссылается на закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, куда входит и порнография. Авторы заявления отмечают, что отзывы доступны «неограниченному кругу лиц», т. е. в том числе детям.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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