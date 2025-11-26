Акции НКХП подешевели на фоне заявления Рябкова по зерновой сделке

26 ноября Рябков заявил на пресс-конференции, что время зерновой сделки, видимо, все-таки ушло. Он отметил, что есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия. По мнению замминистра, Евросоюз саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогли бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках.