Акции НКХП подешевели на фоне заявления Рябкова по зерновой сделке
Акции ПАО «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) на торгах на Московской бирже продемонстрировали падение. Это произошло на фоне заявления заместителя министра иностранных дел РФ Сергея Рябкова о том, что время зерновой сделки ушло.
По состоянию на 14:39 мск бумаги компании подешевели на 6,95% и составили 495 руб. за акцию. К 15:49 мск снижение замедлилось до 4,7%. Стоимость акции достигла 507 руб.
26 ноября Рябков заявил на пресс-конференции, что время зерновой сделки, видимо, все-таки ушло. Он отметил, что есть понимание, что в сфере продовольственной безопасности необходимы действенные работоспособные усилия. По мнению замминистра, Евросоюз саботировал реализацию целой серии пониманий, которые помогли бы выравниванию ситуации на продовольственных рынках.
Зерновая сделка была заключена в июле 2022 г. Ее действие продлилось один год. Тогда Россия, Украина, Турция и ООН заключили соглашение о безопасном морском коридоре для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.
Вопрос о возобновлении зерновой сделки был поднят на переговорах России и США 24 марта 2025 г. в Эр-Рияде. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что сделка не обсуждается из-за другой модальности в рамках переговоров с Украиной.