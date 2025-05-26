Песков: речь о зерновой сделке сейчас не идет

В Кремле также объявили, что Россия готовит проект меморандума для передачи Украине. Решение о его необходимости и готовности страны к подписанию было принято президентом Владимиром Путиным после прямых переговоров России и Украины 16 мая. Это были первые прямые переговоры стран с 2022 г. Главными темами тогда стали возможное прекращение огня (его будет подразумевать меморандум при выполнении условий обеих сторон), а также обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который прошел с 23 по 25 мая.