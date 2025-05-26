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Песков: речь о зерновой сделке сейчас не идет

Ведомости

В рамках переговоров с Украиной сейчас другая модальность, поэтому зерновая сделка не обсуждается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В Кремле также объявили, что Россия готовит проект меморандума для передачи Украине. Решение о его необходимости и готовности страны к подписанию было принято президентом Владимиром Путиным после прямых переговоров России и Украины 16 мая. Это были первые прямые переговоры стран с 2022 г. Главными темами тогда стали возможное прекращение огня (его будет подразумевать меморандум при выполнении условий обеих сторон), а также обмен пленными по формуле «1000 на 1000», который прошел с 23 по 25 мая.

Вопрос о возобновлении «зерновой сделки» был поднят на переговорах России и США 24 марта в Эр-Рияде. Это было предложение американского лидера Дональда Трампа, говорил Песков.

Зерновая сделка была заключена в июле 2022 г., ее действие продлилось один год. Россия, Украина, Турция и ООН тогда заключили соглашение о безопасном морском коридоре для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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