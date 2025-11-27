Выручка «Группы Астра» выросла на 22% год к году за девять месяцев

Выручка «Группы Астра» увеличилась на 22% год к году до 10,4 млрд руб. Показатель вырос благодаря повышению поступлений от продаж флагманской операционной системы (ОС) Astra Linux и сопровождения продуктов, а также признанию доходов от прежних отгрузок, следует из неаудированных финансовых результатов компании по МСФО за девять месяцев 2025 г.