Выручка «Группы Астра» выросла на 22% год к году за девять месяцев
Выручка «Группы Астра» увеличилась на 22% год к году до 10,4 млрд руб. Показатель вырос благодаря повышению поступлений от продаж флагманской операционной системы (ОС) Astra Linux и сопровождения продуктов, а также признанию доходов от прежних отгрузок, следует из неаудированных финансовых результатов компании по МСФО за девять месяцев 2025 г.
Отгрузки за отчетный период составили 9,7 млрд руб., что соответствует значению аналогичного периода 2024 г. На показатель оказывает давление сохраняющаяся жесткая денежно-кредитная политика, а также высокая экономическая и геополитическая неопределенность, объяснили в компании.
Отмечается также, что традиционно около 70% отгрузок компании приходится на второе полугодие, при этом примерно 50% отгрузок может поступать в декабре. Вместе с тем структура расходов равномерна в течение года.
Скорректированная EBITDA составила 2,2 млрд руб., а скорректированная чистая прибыль – 1 млрд руб. По данным на 30 сентября, соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA (LTM) составило 0,42 – в пределах целевых значений компании.
25 ноября «Группа Астра» и компания «Коммуникационная платформа», развивающая Max, объявили о завершении тестирования и подтвердили полную совместимость мессенджера с Astra Linux. Отныне пользователи системы, включая сотрудников медицинских и образовательных учреждений, государственных корпораций и министерств, смогут пользоваться госмессенджером.