Володин рассказал о региональной квоте для самозанятых таксистов на своем авто

9 октября организация «Общественный совет по развитию такси» направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой перенести срок вступления в силу требований о локализации в отношении самозанятых перевозчиков на 1 марта 2031 г. Еще одно обращение на имя президента 8 октября направил профсоюз «Новый труд». В нем председатель организации Дарья Митина просит Путина поручить правительству рассмотреть вопрос отложенного вступления в силу закона о локализации такси на два года – до 1 марта 2028 г.