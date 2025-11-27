Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Володин рассказал о региональной квоте для самозанятых таксистов на своем авто

Ведомости

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает региональную квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года для самозанятых таксистов, работающих на своем автомобиле. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.

Включение в официальный реестр последует, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев и если владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 г.

«В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации», – написал Володин.

Такое решение обусловлено обращениями, связанными с федеральным законом о локализации такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 г. Самозанятых беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр.

9 октября организация «Общественный совет по развитию такси» направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой перенести срок вступления в силу требований о локализации в отношении самозанятых перевозчиков на 1 марта 2031 г. Еще одно обращение на имя президента 8 октября направил профсоюз «Новый труд». В нем председатель организации Дарья Митина просит Путина поручить правительству рассмотреть вопрос отложенного вступления в силу закона о локализации такси на два года – до 1 марта 2028 г. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь