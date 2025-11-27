Володин рассказал о региональной квоте для самозанятых таксистов на своем авто
Депутаты Госдумы разработали законопроект, который предполагает региональную квоту в 25% от общего числа зарегистрированных в субъекте РФ машин на начало года для самозанятых таксистов, работающих на своем автомобиле. Об этом председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил в своем Telegram-канале.
Включение в официальный реестр последует, если транспортное средство находится в собственности более шести месяцев и если владелец использует его без привлечения третьих лиц. Такой механизм будет действовать до 1 января 2033 г.
«В случае принятия это позволит обеспечить поэтапный и сбалансированный переход к требованиям локализации», – написал Володин.
Такое решение обусловлено обращениями, связанными с федеральным законом о локализации такси. Он вступит в силу 1 марта 2026 г. Самозанятых беспокоит, что не все смогут соблюсти требования для включения в официальный реестр.
9 октября организация «Общественный совет по развитию такси» направила письмо в адрес президента России Владимира Путина с просьбой перенести срок вступления в силу требований о локализации в отношении самозанятых перевозчиков на 1 марта 2031 г. Еще одно обращение на имя президента 8 октября направил профсоюз «Новый труд». В нем председатель организации Дарья Митина просит Путина поручить правительству рассмотреть вопрос отложенного вступления в силу закона о локализации такси на два года – до 1 марта 2028 г.