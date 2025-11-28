Газета
Добыча газа в РФ снизится на 2% в 2025 году

В 2025 г. добыча газа в России будет сокращена на 2% год к году и составит 673 млрд куб. м. Такие данные следуют из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости».

Годом ранее рост добычи газа в стране составлял 7%.

Согласно оценкам аналитиков, сокращение добычи газа в первую очередь будет обусловлено снижением экспортных поставок. Прогнозируется уменьшение как трубопроводного экспорта, так и поставок сжиженного природного газа. По оценкам экспертов, объем трубопроводного экспорта снизится на 4% по сравнению с показателями прошлого года и составит 114 млрд куб. м. Поставки СПГ уменьшатся на 6%, достигнув 44 млрд куб. м.

Эксперты ожидают снижения добычи газа в России в 2025 году

Согласно информации Минэнерго, в 2024 г. добыча газа выросла на 7% до 684 млрд куб. м. По данным Росстата, в январе – октябре 2025 г. производство упало на 3% в годовом выражении до 540,2 млрд куб. м (статистика ведомства традиционно немного отличается от данных Минэнерго). В прошлом году, по данным Росстата, уровень добычи достиг 685 млрд куб. м (+7%). По сентябрьскому прогнозу Минэкономразвития, добыча газа в 2025 г. должна составить 680 млрд куб. м, в 2026 г. – 690 млрд куб. м.

