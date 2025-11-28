Роснедра сообщили об открытии более 200 месторождений ТПИ с начала года
Свыше 200 месторождений твердых полезных ископаемых (ТПИ) было зарегистрировано на государственном балансе в текущем году в России. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу Роснедр.
Среди наиболее значимых открытий этого года выделяются месторождения калийно-магниевых солей: Иванихинское в Саратовской области с запасами в 1 млрд т и Целинное в том же регионе с запасами 2 млрд т. Также был открыт участок недр Жидойское в Иркутской области, содержащий 17,3 млн т титана, 6,3 млн т фосфора и 218,8 млн т железных руд.
Дополнительно на госбаланс были поставлены запасы Голевского месторождения сынныритовых руд объемом 163,9 млн т, представляющие собой нетрадиционное калий-алюминиевое сырье.
Минпромторг определил сроки реализации ключевых проектов по добыче редких и редкоземельных металлов в рамках соответствующего федерального проекта. Согласно материалам министерства, их осуществление позволит к 2030 г. устранить импортную зависимость по большинству дефицитных металлов. Федеральный проект был разработан как составная часть национального проекта «Новые материалы и химия». Планируется, что его реализация обеспечит рост объема выпуска редких и редкоземельных металлов в денежном выражении до 100 млрд руб. к 2030 г. против 29 млрд руб. в 2024 г.