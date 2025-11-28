Роснедра сообщили об открытии более 200 месторождений ТПИ с начала года

Среди наиболее значимых открытий этого года выделяются месторождения калийно-магниевых солей: Иванихинское в Саратовской области с запасами в 1 млрд т и Целинное в том же регионе с запасами 2 млрд т. Также был открыт участок недр Жидойское в Иркутской области, содержащий 17,3 млн т титана, 6,3 млн т фосфора и 218,8 млн т железных руд.