Airbus выявил проблемы с системой управления и начал экстренное обновление ПО

20 ноября стало известно, что компания S7 Technics завершила строительство второй очереди завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. По словам замгендиректора S7 Technics Андрея Соколова, сейчас речь идет о деталях турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737, а также о вспомогательных силовых установках Honeywell.