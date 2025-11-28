Airbus выявил проблемы с системой управления и начал экстренное обновление ПО
Европейский концерн Airbus сообщил, что при проверках было обнаружено пагубное влияние солнечного излучения на критически важные для управления полетами данные. Производитель после этого начал экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320.
«Анализ недавнего инцидента с самолетом семейства A320 показал, что интенсивное солнечное излучение может искажать данные, критически важные для управления полетом. В итоге Airbus обнаружил значительное количество самолетов семейства, которые находятся в эксплуатации и могут быть затронуты проблемой», – указано в публикации компании.
По данным представителей концерна, сотрудники уже проводят работы по обеспечению безопасности полетов A320. Airbus также извинился за возможные неудобства.
20 ноября стало известно, что компания S7 Technics завершила строительство второй очереди завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. По словам замгендиректора S7 Technics Андрея Соколова, сейчас речь идет о деталях турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737, а также о вспомогательных силовых установках Honeywell.