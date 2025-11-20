Компания группы S7 расширила завод по ремонту двигателей Airbus и Boeing

Компания группы S7 расширила завод по ремонту двигателей Airbus и BoeingЭто необходимо для продления срока жизни иностранных самолетов в России
Компания S7 Technics (входит в группу S7 вместе с одноименной авиакомпанией) завершила строительство второй очереди завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора S7 Technics Андрей Соколов. Это позволит компании увеличить количество ремонтов силовых установок и их компонентов в полтора раза к 2027 г. Первую очередь завода в районе столичного аэропорта «Шереметьево» ввели в 2022 г. Общие вложения S7 в завод по ремонту двигателей с 2021 г. превысили 10 млрд руб., уточнил «Ведомостям» генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.
По словам Соколова, сейчас речь идет о деталях турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737, а также о вспомогательных силовых установках Honeywell. S7 Technics научилась выполнять работы по разборке двигателей, инспектировать детали и определять их ремонтопригодность, уточнил собеседник. Соответствующий сертификат Росавиации S7 Technics получила в 2024 г., писал «Коммерсантъ». В рамках второй очереди будет реализована возможность ремонта 16 новых типов авиазапчастей, включая газотермическое нанесение покрытий, вакуумную термообработку, дробеструйное упрочнение и др., добавил Соколов.
Новый корпус площадью почти 60 000 кв. м станет дополнением к существующему предприятию (15 000 кв. м). По словам Соколова, мощности S7 Technics по капитальному ремонту двигателей вырастут с 40 до 65 единиц в год. Параллельно с этим компания в полтора раза сократит время, затрачиваемое на эти работы. Расширение предприятия позволяет освоить ремонт критически важных компонентов, добавил топ-менеджер. Это, в свою очередь, решит одну из самых острых текущих проблем авиаремонтной отрасли – простоев из-за логистических ограничений, подчеркивает он.
Соколов отметил, что задержки ремонта двигателей из-за сложностей с доставкой деталей для них могут доходить до 150 дней. По данным S7 Technics, с 2022 г. она провела более 380 капитальных и локальных ремонтов авиадвигателей самолетов Boeing и Airbus.
Вопрос о ремонтах авиадвигателей в России особенно остро встал в 2022 г., когда санкции недружественных стран лишили отечественные авиакомпании возможности покупать новые самолеты иностранного производства, а также запасные части для них.
Также эта компания получила статус разработчика авиакомпонентов. В этом году «Аэрофлот техникс» собиралась, согласно отчету по РСБУ компании за 2024 г., освоить новые компетенции в техобслуживании и ремонте двигателей для самолетов типа Airbus A320, Boeing 737 и Boeing 777. «Ведомости» направили вопросы в «Аэрофлот».
Другие авиакомпании также активно вкладываются в развитие собственных мощностей для техобслуживания и ремонта (ТОиР) воздушных судов. Например, авиакомпания Smartavia в августе этого года стала соучредителем компании «Смарт техник», которая будет специализироваться на ТОиР («Ведомости» писали об этом 19 августа).
По оценке советника управляющего фонда «Индустриальный код» Максима Шапошникова, объем инвестиций в расширение предприятия S7 мог составить не менее 7,5 млрд руб., если речь идет о сложном оборудовании для ремонта горячих частей двигателя. Запуск проекта, с учетом дополнительных возможностей эксплуатантов покупать подержанные двигатели и ремонтировать часть из них за рубежом, может продлить срок службы иностранного парка российских авиакомпаний дополнительно на 5–7 лет, полагает эксперт.
Расширение отечественной технической базы имеет большое значение для ремонта воздушных судов иностранного производства, эксплуатируемых отечественными авиакомпаниями, соглашается ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов. Это особенно важно в условиях ограниченного доступа к иностранным комплектующим и технологиям, подчеркивает он. Увеличение производственной мощности завода S7 позволит сократить простои флота российских перевозчиков и в целом будет способствовать сохранению в парке отечественных авиакомпаний самолетов иностранного производства, обеспечив продолжение их эксплуатации, добавляет эксперт. По его оценке, ориентировочный объем инвестиций во вторую очередь мог составить 1,5–2,7 млрд руб.