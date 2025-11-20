Компания группы S7 расширила завод по ремонту двигателей Airbus и Boeing

Компания S7 Technics (входит в группу S7 вместе с одноименной авиакомпанией) завершила строительство второй очереди завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель гендиректора S7 Technics Андрей Соколов. Это позволит компании увеличить количество ремонтов силовых установок и их компонентов в полтора раза к 2027 г. Первую очередь завода в районе столичного аэропорта «Шереметьево» ввели в 2022 г. Общие вложения S7 в завод по ремонту двигателей с 2021 г. превысили 10 млрд руб., уточнил «Ведомостям» генеральный директор S7 Group Дмитрий Куделькин.