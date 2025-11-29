Air France отменила десятки рейсов из-за отзыва самолетов Airbus

Европейский концерн Airbus 28 ноября сообщил, что при проверках было обнаружено пагубное влияние солнечного излучения на критически важные для управления полетами данные. Производитель после этого начал экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Для этого Airbus решил отозвать 6000 самолетов.