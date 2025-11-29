Air France отменила десятки рейсов из-за отзыва самолетов Airbus
Авиакомпания Air France подсчитывает точное количество отмененных рейсов 29 ноября, а накануне перевозчик отменил 35 рейсов, вылетающих из всех французских аэропортов. Об этом представитель Air France сообщил телеканалу BFMTV.
Европейский концерн Airbus 28 ноября сообщил, что при проверках было обнаружено пагубное влияние солнечного излучения на критически важные для управления полетами данные. Производитель после этого начал экстренное обновление программного обеспечения авиалайнеров серии A320. Для этого Airbus решил отозвать 6000 самолетов.
На фоне отмены рейсов министр транспорта Франции Филипп Табаро заявил, что «сбои» в расписании полетов авиакомпаний, включая Air France, вполне ожидаемы. По его словам, «несмотря на неудобства», он высоко оценивает «оперативность принятия этого ответственного и превентивного решения».
Ситуация затронула также около 340 самолетов American Airlines, компания предупредила о задержках в расписании, пишет BFMTV.
По оценке колумбийской авиакомпании Avianca, отзыв повлиял на 70% ее парка, поэтому в ближайшие десять дней ожидаются «значительные сбои», а продажу билетов приостановили до 8 декабря.