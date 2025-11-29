Орбан анонсировал крупные сделки после переговоров с Путиным
На переговорах с президентом России Владимиром Путиным удалось «открыть дверь для 2-3 больших сделок», заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
По словам Орбана, после введения санкций против Москвы «идет большая гонка», потому что на фоне ограничений российские компании вынуждены передавать свои активы.
«Мы открыли путь двум – трем серьезным крупным сделкам. А то, о чем сейчас ведут переговоры MOL и другие, – это вопрос бизнеса. Я надеюсь, что венгерские компании будут заключать серьезные сделки», – сказал премьер-министр (цитата по Index).
На прошлой неделе стало известно, что российские акционеры – «Газпром нефть» и «Газпром» – согласились продать доли в сербской нефтяной компании NIS («Нафтна индустрија Србије»). Покупатель долей пока не раскрывается.
Глава администрации Орбана Гергей Гуйяш ранее говорил, что венгерская нефтегазовая компания MOL ведет переговоры об увеличении доли в NIS. Это позволило бы решить возникшие из-за американских санкций проблемы.
Санкции против NIS были введены еще в январе 2025 г. администрацией президента США Джо Байдена. Их вступление в силу неоднократно переносилось, но в начале октября 2025 г. лицензия не была продлена. После этого оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF заявила о приостановке сотрудничества с сербской компанией.