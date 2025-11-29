Орбан анонсировал крупные сделки после переговоров с Путиным

Санкции против NIS были введены еще в январе 2025 г. администрацией президента США Джо Байдена. Их вступление в силу неоднократно переносилось, но в начале октября 2025 г. лицензия не была продлена. После этого оператор Адриатического нефтепровода в Хорватии JANAF заявила о приостановке сотрудничества с сербской компанией.