Казахстан после атаки в Новороссийске экстренно перенаправил поставки нефти

В ведомстве назвали недопустимыми подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры. Там подчеркнули, что трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и «любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан».