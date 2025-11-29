Казахстан после атаки в Новороссийске экстренно перенаправил поставки нефти
Казахстан после атаки безэкипажных катеров Украины на морскую инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта Новороссийска перенаправит экспортные объемов нефти на альтернативные маршруты. Об этом сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно, что один из причалов КТК под Новороссийском утром 29 ноября атаковали украинские безэкипажные катера. Атаку назвали террористической. Дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены.
По данным минэнерго Казахстана, агрегат был выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.
В ведомстве назвали недопустимыми подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры. Там подчеркнули, что трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и «любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан».
«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», – говорится в заявлении.
Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана, добавили в министерстве.