Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Казахстан после атаки в Новороссийске экстренно перенаправил поставки нефти

Ведомости

Казахстан после атаки безэкипажных катеров Украины на морскую инфраструктуру Каспийского Трубопроводного Консорциума (КТК) в районе порта Новороссийска перенаправит экспортные объемов нефти на альтернативные маршруты. Об этом сообщает минэнерго республики в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что один из причалов КТК под Новороссийском утром 29 ноября атаковали украинские безэкипажные катера. Атаку назвали террористической. Дальнейшая эксплуатация объекта невозможна, сообщили в компании. Выносное причальное устройство получило значительные повреждения. Погрузочные и другие операции были прекращены.

По данным минэнерго Казахстана, агрегат был выведен из строя до проведения полного комплекса ремонтно-восстановительных работ.

КТК обратится в международный суд из-за атаки Киева на НПС «Кропоткинская»

Политика / Международные отношения

В ведомстве назвали недопустимыми подобные действия в отношении гражданских объектов критической инфраструктуры. Там подчеркнули, что трубопроводная система КТК – это международный энергетический проект, и «любое силовое воздействие на его объекты создает прямые риски для глобальной энергетической безопасности, а также наносит существенный ущерб экономическим интересам участников консорциума, включая Республику Казахстан».

«В целях минимизации негативных последствий и сохранения темпов добычи на крупных месторождениях, министерством в экстренном порядке активизирован план по перенаправлению экспортных объемов нефти на альтернативные маршруты», – говорится в заявлении.

Ситуация находится на особом контроле правительства Казахстана, добавили в министерстве.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь