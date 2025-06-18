КТК обратится в международный суд из-за атаки Киева на НПС «Кропоткинская»

17 февраля станция также подвергалась атаке семи украинских беспилотников, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Благодаря действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить утечку нефти, обошлось без пострадавших. Однако сама станция получила значительные повреждения: были выведены из строя газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, а также разрушена крыша здания.