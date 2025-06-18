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КТК обратится в международный суд из-за атаки Киева на НПС «Кропоткинская»

Ведомости

Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен обратиться в суд из-за атаки украинского беспилотника на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, предварительная оценка ущерба от атаки составляет 2,7 млрд руб. Размер компенсации от страховых компаний станет известен не раньше конца года из-за длительного процесса согласования. Руководитель консорциума воздержался от прогнозов относительно сроков разбирательства, поскольку у компании нет опыта участия в подобных судебных процессах.

24 марта вооруженные силы Украины атаковали НПС «Кропоткинская» с помощью беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны перехватили дрон в 7 км от объекта, однако фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции «Кавказская».

17 февраля станция также подвергалась атаке семи украинских беспилотников, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Благодаря действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить утечку нефти, обошлось без пострадавших. Однако сама станция получила значительные повреждения: были выведены из строя газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, а также разрушена крыша здания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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