КТК обратится в международный суд из-за атаки Киева на НПС «Кропоткинская»
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) намерен обратиться в суд из-за атаки украинского беспилотника на нефтеперекачивающую станцию (НПС) «Кропоткинская» в Краснодарском крае. Об этом заявил генеральный директор КТК Николай Горбань в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Мы как такового юридического международного статуса не имеем, поэтому не можем напрямую в международный суд подать иск. Но есть процедура, которую мы инициировали для подачи иска», — пояснил он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, предварительная оценка ущерба от атаки составляет 2,7 млрд руб. Размер компенсации от страховых компаний станет известен не раньше конца года из-за длительного процесса согласования. Руководитель консорциума воздержался от прогнозов относительно сроков разбирательства, поскольку у компании нет опыта участия в подобных судебных процессах.
24 марта вооруженные силы Украины атаковали НПС «Кропоткинская» с помощью беспилотника. Российские средства противовоздушной обороны перехватили дрон в 7 км от объекта, однако фрагменты беспилотника упали в районе железнодорожной станции «Кавказская».
17 февраля станция также подвергалась атаке семи украинских беспилотников, оснащенных взрывчаткой и металлическими поражающими элементами. Благодаря действиям сотрудников консорциума удалось предотвратить утечку нефти, обошлось без пострадавших. Однако сама станция получила значительные повреждения: были выведены из строя газотурбинная установка (ГТУ), закрытое распределительное устройство, кабели и кабельная эстакада, резервуар с водой, два трансформатора, фильтры и система пожаротушения ГТУ, а также разрушена крыша здания.