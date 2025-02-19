КТК из-за атаки дронов может снизить прокачку нефти из Казахстана на 30%

Позже 18 февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с представителями США в Эр-Рияде заявил о необходимости «урезонить» Украину, ее президента Владимира Зелинского и «всю его команду» в связи с «очередной выходкой с нападением на энергетическую инфраструктуру Казахстана уже теперь, по сути». Лавров добавил, что «американские коллеги» предложили в Эр-Рияде «ввести мораторий на нападения на энергетические объекты». «Мы объяснили, что никогда не подвергали опасности системы энергоснабжения населения, нашими целями были только те объекты, которые напрямую обслуживают Вооруженные силы Украины», - сказал Лавров (цитата по ТАСС).