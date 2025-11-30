Газета
Главная / Бизнес /

Японская ANA отменила около 100 рейсов из-за проблем с ПО самолетов Airbus

Ведомости

Японская авиакомпания All Nippon Airways (ANA) 29 ноября отменила 95 рейсов из-за проблем с программным обеспечением у самолетов Airbus SE A320. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Отмены произошли из-за необходимости обновить ПО на 34 самолетах. Инцидент затронул около 13 200 пассажиров на рейсах, соединяющих аэропорт Ханэда в Токио с другими частями страны. 

Агентство сообщило, что на 30 ноября были отменены еще шесть рейсов, что затронуло еще около 530 человек.

ПО обновили к утру воскресения, 30 ноября.

Bloomberg писал накануне, что авиакомпании по всему миру экстренно обновляют программное обеспечение самолетов Airbus SE A320 после обнаружения критического сбоя. Перевозчики, включая American Airlines, IndiGo и EasyJet, оперативно вернули предыдущую версию ПО для большей части своего флота, что позволило сохранить выполнение рейсов.

Инцидент произошел после случая с самолетом авиакомпании JetBlue, испытавшим воздействие излучения Солнца, что привело к самопроизвольному снижению.

