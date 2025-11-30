Газета
Новак допустил дополнительные решения ОПЕК+ по добыче нефти

Ведомости

Мировой рынок нефти остается чувствительным к изменениям спроса и предложения, стабильность рынка все еще зависит от решений ключевых игроков. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью телеканалу «Россия-24».

«Наша главная задача – обеспечение реализации действующих договоренностей в полном объеме. Мониторинг выполнения как обязательных, так и добровольных корректировок добычи всеми участниками [ОПЕК+] будет продолжен», – сказал он (цитата по ТАСС).

Вице-премьер добавил, что при необходимости будут приниматься дополнительные решения, определяемые ситуацией на рынке. Такая гибкость, по его утверждению, позволит ОПЕК+ продолжать поддерживать стабильность на рынке нефти.

30 ноября ОПЕК+ подтвердила действующие квоты на добычу нефти до конца 2026 г. Решение было принято на встрече глав делегаций стран – участниц ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК.

