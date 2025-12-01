ФАС сообщила о планируемых торгах зерном на бирже в спотовом режиме
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что на бирже планируется запуск торгов зерном в спотовом режиме. Планы обсудили участники заседания подкомитета Биржевого комитета по развитию организованных торгов агропродукцией.
Покупателями выступят крупнейшие экспортеры зерна, в качестве продавцов – производители и имущественные трейдеры, рассказали в службе.
Так, упрощается процедура допуска производителей сельхозтоваров к участию в биржевых торгах через систему ФГИС «Зерно» и автоматизируется документооборот. Кроме того, режим организует прозрачную, быструю и управляемую доставку зерна по железной дороге через приоритет для сельхозпродукции, купленной на бирже.
ФАС пишет, что это позволит формировать ценовые индикаторы на один из важнейших продуктов сельского хозяйства в режиме реального времени.
В письме курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября указано, что перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре вместо текущей восьмой – девятой. Соответствующее решение принято правительством во исполнение указания президента от 14 сентября 2025 г. в части повышения приоритетности перевозок по сети РЖД агропродукции, приобретенной на биржевых торгах.