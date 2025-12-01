ФАС сообщила о планируемых торгах зерном на бирже в спотовом режиме

В письме курирующего транспорт вице-премьера Виталия Савельева президенту Владимиру Путину от 7 октября указано, что перевозка приобретенного на бирже зерна будет осуществляться РЖД в третью очередь в рамках правил недискриминационного доступа (ПНД) к инфраструктуре вместо текущей восьмой – девятой. Соответствующее решение принято правительством во исполнение указания президента от 14 сентября 2025 г. в части повышения приоритетности перевозок по сети РЖД агропродукции, приобретенной на биржевых торгах.