Прибыль «Аэрофлота» по МСФО в III квартале сократилась на 6,2%

Прибыль до коррекции составляла 32,9 млрд руб. (+86,4%). Скорректированная EBITDA сократилась на 1,6% до 66 млрд руб. Выручка увеличилась 0,9% относительно годом ранее, в абсолютном выражении показатель составил 261,7 млрд руб. Общие расходы упали на 18,5% и составили 200,5 млрд руб. Затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах и на рейсах выросли на 9,2% и достигли 49,9 млрд руб. Расходы на техническое обслуживание самолетов снизились на 24,4%, до 16,2 млрд руб.