Прибыль «Аэрофлота» по МСФО в III квартале сократилась на 6,2%
Скорректированная прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО по результатам III квартала 2025 г. снизилась на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. и достигла 20,2 млрд руб.
Прибыль до коррекции составляла 32,9 млрд руб. (+86,4%). Скорректированная EBITDA сократилась на 1,6% до 66 млрд руб. Выручка увеличилась 0,9% относительно годом ранее, в абсолютном выражении показатель составил 261,7 млрд руб. Общие расходы упали на 18,5% и составили 200,5 млрд руб. Затраты на обслуживание воздушных судов и пассажиров в аэропортах и на рейсах выросли на 9,2% и достигли 49,9 млрд руб. Расходы на техническое обслуживание самолетов снизились на 24,4%, до 16,2 млрд руб.
За квартал группа перевезла 16,6 млн пассажиров (-3,2% год к году). На внутренних линиях трафик составил почти 13 млн человек (-4,5%), на международных – 3,6 млн (+2,2%). Пассажирооборот вырос на 0,6%, предельный пассажирооборот – на 1,9%. Процент занятости кресел составил 91,2% (-1,1 п. п.).
По итогам девяти месяцев 2025 г. выручка «Аэрофлота» увеличилась на 6,3% до 676,5 млрд руб. Чистая прибыль достигла 107,2 млрд руб. против 59,9 млрд руб. за такой же период прошлого года. Показатель EBITDA составил 230,9 мллрд руб. Скорректированная EBITDA достигла 148,8 млрд руб. против 184,3 млрд руб. годом ранее.
За девять месяцев группа перевезла 42,5 млн пассажиров, что соответствует показателю годом ранее. На внутренних направлениях пассажиропоток сократился на 1,1% до 32,7 млн человек, на международных линиях – вырос на 3,4% до 9,8 млн. Средний процент занятости пассажирских кресел составил 89,9%. Пассажирооборот и предельный пассажирооборот увеличились на 2,4%.
В сентябре генеральный директор «Аэрофлота» Сергей Александровский не исключил возможность выплаты дивидендов группой по результатам 2025 г. в случае достижения целевых показателей. По его словам, компания планирует выйти по прибыли в текущем году на показатель 2024 г., несмотря на растущие расходы.