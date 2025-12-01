«Газпром» обсуждает с Турцией продление поставок газа
«Газпром» ведет переговоры с турецкими партнерами по вопросу продления договоров на поставку российского газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о перспективах продления контракта на поставки газа в Турцию.
«Газпром» с турецкими партнерами находится в контакте», – подчеркнул Новак в интервью «России-24».
По октябрьским данным турецкого управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), за восемь месяцев 2025 г. Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 18% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 14,6 млрд куб. м.
По итогам прошлого года Россия увеличила поставки газа в Турцию на 2,6% до 21 млрд куб. м. Общий объем с учетом сжиженного природного газа (СПГ) превысил 21,5 млрд куб. м.
«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. В 2025 г. завершается срок действия договоров с турецкой Botas на поставку 16 млрд куб. м газа в год по «Голубому потоку» и на 5,75 млрд куб. м по «Турецкому потоку».