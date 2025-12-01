Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

«Газпром» обсуждает с Турцией продление поставок газа

Ведомости

«Газпром» ведет переговоры с турецкими партнерами по вопросу продления договоров на поставку российского газа. Об этом сообщил журналистам вице-премьер Александр Новак, отвечая на вопрос о перспективах продления контракта на поставки газа в Турцию.

«Газпром» с турецкими партнерами находится в контакте», – подчеркнул Новак в интервью «России-24».

По октябрьским данным турецкого управления по регулированию энергетического рынка (EPDK), за восемь месяцев 2025 г. Россия нарастила экспорт трубопроводного газа в Турцию на 18% по сравнению с таким же периодом 2024 г. до 14,6 млрд куб. м.

По итогам прошлого года Россия увеличила поставки газа в Турцию на 2,6% до 21 млрд куб. м. Общий объем с учетом сжиженного природного газа (СПГ) превысил 21,5 млрд куб. м.

«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. В 2025 г. завершается срок действия договоров с турецкой Botas на поставку 16 млрд куб. м газа в год по «Голубому потоку» и на 5,75 млрд куб. м по «Турецкому потоку».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь