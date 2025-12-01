«Газпром» обсуждает с Турцией продление поставок газа

«Газпром» поставляет газ в Турцию по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», проложенным через Черное море. В 2025 г. завершается срок действия договоров с турецкой Botas на поставку 16 млрд куб. м газа в год по «Голубому потоку» и на 5,75 млрд куб. м по «Турецкому потоку».