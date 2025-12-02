Audi зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак
Немецкий автопроизводитель Audi (входит в состав концерна Volkswagen) зарегистрировал в России одноименный товарный знак. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу данных Роспатента.
Концерн подал заявку на регистрацию товарного знака Audi 18 июля 2025 г. из Германии. Знак регистрируется по 14 классам международной классификации товаров и услуг, среди которых товарные средства, печатная продукция и страховые операции.
Действие товарного знака в стране истечет 18 июля 2035 г.
После начала спецоперации на Украине и введения санкций против России ряд иностранных автоконцернов объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. Такое решение, в частности, приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda).
В августе 2023 г. Volkswagen Group также отключила свои IT-системы на территории России в соответствии с санкциями, введенными Евросоюзом.