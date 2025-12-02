Audi зарегистрировала в РФ одноименный товарный знак

После начала спецоперации на Украине и введения санкций против России ряд иностранных автоконцернов объявили о приостановке поставок автомобилей и производства на заводах в стране. Такое решение, в частности, приняли Renault, Toyota, BMW, Nissan, VAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda).