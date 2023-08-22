Audi подтвердила отключение российских дилеров от своих IT-систем

21 августа газета «Известия» сообщила, что Audi и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Источник издания в одном из дилерских центров сообщил, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен два месяца назад. Он указал на проблемы с программированием дубликатов ключей и невозможность установить детали, для которых требуется программирование. По словам источника, альтернативного ПО для Audi пока нет.