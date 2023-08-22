Audi подтвердила отключение российских дилеров от своих IT-систем
Audi (входит в состав концерна Volkswagen) подтвердила отключение своих IT-систем на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
«В соответствии с санкциями, введенными ЕС, Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в России», – сказал собеседник агентства.
Представитель Audi пояснил, что после продажи российского бизнеса произошло отделение всех IT-систем, кроме пяти, которые будут доступны в течение переходного периода до конца 2023 г.
21 августа газета «Известия» сообщила, что Audi и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Источник издания в одном из дилерских центров сообщил, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен два месяца назад. Он указал на проблемы с программированием дубликатов ключей и невозможность установить детали, для которых требуется программирование. По словам источника, альтернативного ПО для Audi пока нет.
С ограничениями также столкнулись дилерские центры BMW «Борисхоф» и «Автодом». При этом в «Автодоме» отметили, что для доступа к онлайн-сервисам используют резервные каналы.
До этого от своего ПО российских дилеров отключил Mercedes-Benz. В дистрибуторе «МБ Рус» сообщили, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.