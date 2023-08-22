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Авто

Audi подтвердила отключение российских дилеров от своих IT-систем

Ведомости

Audi (входит в состав концерна Volkswagen) подтвердила отключение своих IT-систем на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

«В соответствии с санкциями, введенными ЕС, Volkswagen Group уже отключил большое количество IT-систем в России», – сказал собеседник агентства.

Представитель Audi пояснил, что после продажи российского бизнеса произошло отделение всех IT-систем, кроме пяти, которые будут доступны в течение переходного периода до конца 2023 г.

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21 августа газета «Известия» сообщила, что Audi и BMW отключили российских дилеров от своего программного обеспечения. Источник издания в одном из дилерских центров сообщил, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен два месяца назад. Он указал на проблемы с программированием дубликатов ключей и невозможность установить детали, для которых требуется программирование. По словам источника, альтернативного ПО для Audi пока нет.

С ограничениями также столкнулись дилерские центры BMW «Борисхоф» и «Автодом». При этом в «Автодоме» отметили, что для доступа к онлайн-сервисам используют резервные каналы.

До этого от своего ПО российских дилеров отключил Mercedes-Benz. В дистрибуторе «МБ Рус» сообщили, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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