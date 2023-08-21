СМИ сообщили об ограничениях в работе онлайн-сервисов Audi и BMW
Автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от собственного программного обеспечения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дистрибуторов автомобилей.
В частности, об ограничениях в работе онлайн-сервисов для BMW сообщили в дилерских центрах «Борисхоф» и «Автодом». В «Борисхофе» отметили, что ограничения привели к тому, что теперь невозможно сделать дубликат ключа. В «Автодоме» сообщили, что для доступа к онлайн-сервисам используют резервные каналы.
Помимо этого, источник издания в одном из дилерских центров сообщил, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен два месяца назад. «Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — сказал он, отметив, что альтернативного ПО для Audi пока нет.
14 августа «Известия» со ссылкой на дистрибутора автомобилей Mercedes-Benz в России «МБ Рус» сообщили, что автоконцерн отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения. В компании уточнили, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.
По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, Mercedes раньше собирал информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь же на диагностику будет уходить больше времени. По его словам, в связи с этим возрастет поток клиентов в неофициальные СТО, которые сейчас работают со сторонними ПО.