СМИ сообщили об ограничениях в работе онлайн-сервисов Audi и BMW

По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, Mercedes раньше собирал информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь же на диагностику будет уходить больше времени. По его словам, в связи с этим возрастет поток клиентов в неофициальные СТО, которые сейчас работают со сторонними ПО.