Газета
Авто

СМИ сообщили об ограничениях в работе онлайн-сервисов Audi и BMW

Ведомости

Автоконцерны Audi и BMW отключили российских дилеров от собственного программного обеспечения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дистрибуторов автомобилей.

В частности, об ограничениях в работе онлайн-сервисов для BMW сообщили в дилерских центрах «Борисхоф» и «Автодом». В «Борисхофе» отметили, что ограничения привели к тому, что теперь невозможно сделать дубликат ключа. В «Автодоме» сообщили, что для доступа к онлайн-сервисам используют резервные каналы.

Помимо этого, источник издания в одном из дилерских центров сообщил, что доступ к ПО для владельцев Audi был ограничен два месяца назад. «Кроме проблем с программированием дубликатов ключей, невозможно установить и детали, где требуется программирование, — блоки управления, коробка передач, парктроники и так далее», — сказал он, отметив, что альтернативного ПО для Audi пока нет.

14 августа «Известия» со ссылкой на дистрибутора автомобилей Mercedes-Benz в России «МБ Рус» сообщили, что автоконцерн отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения. В компании уточнили, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, Mercedes раньше собирал информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь же на диагностику будет уходить больше времени. По его словам, в связи с этим возрастет поток клиентов в неофициальные СТО, которые сейчас работают со сторонними ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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