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Бизнес

СМИ узнали об отключении российских дилеров от ПО Mercedes

Ведомости

Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дистрибутора автомобилей этого бренда в России «МБ Рус».

«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», – отметили в компании, уточнив, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.

Информацию о проблемах с доступом к ПО также подтвердили и в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Помимо этого, по словам источников издания, проблемы также наблюдаются у BMW.

По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, Mercedes раньше собирал информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь же на диагностику будет уходить больше времени. По его словам, в связи с этим возрастет поток клиентов в неофициальные СТО, которые сейчас работают со сторонними ПО.

25 октября 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». 25 апреля «Автодом» сообщил, что сделка была закрыта. В рамках этой сделки «Автодом» получил АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор в РФ), владельца завода в Подмосковье, лизинговой «дочки» «Мерседес-Бенц файненшл сервисез рус», а также дочернего банка «Мерседес-Бенц банк рус» и компании, которая занималась лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, «Мерседес-Бенц капитал рус». Помимо этого, у «Автодома» появилось право проводить техобслуживание автомобилей этого бренда — как гарантийное, так и постгарантийное.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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