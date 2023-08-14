СМИ узнали об отключении российских дилеров от ПО Mercedes
Немецкий автоконцерн Mercedes-Benz отключил российских дилеров от собственного программного обеспечения. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на дистрибутора автомобилей этого бренда в России «МБ Рус».
«Действительно, дилеры отключены от онлайн-систем ПО производителя. В некоторых случаях отсутствие доступа к онлайн-системам будет приводить к увеличению сроков ремонта», – отметили в компании, уточнив, что доступ был отключен в том числе к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем.
Информацию о проблемах с доступом к ПО также подтвердили и в ассоциации «Российские автомобильные дилеры». Помимо этого, по словам источников издания, проблемы также наблюдаются у BMW.
По словам члена общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петра Шкуматова, Mercedes раньше собирал информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считаные секунды определить неисправность и быстро ее устранить. Теперь же на диагностику будет уходить больше времени. По его словам, в связи с этим возрастет поток клиентов в неофициальные СТО, которые сейчас работают со сторонними ПО.
25 октября 2022 г. «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Mercedes продаст свой завод в Подмосковье дилеру «Автодом». 25 апреля «Автодом» сообщил, что сделка была закрыта. В рамках этой сделки «Автодом» получил АО «Мерседес-Бенц Рус» (официальный дистрибутор в РФ), владельца завода в Подмосковье, лизинговой «дочки» «Мерседес-Бенц файненшл сервисез рус», а также дочернего банка «Мерседес-Бенц банк рус» и компании, которая занималась лизингом, факторингом и страхованием автомобилей, «Мерседес-Бенц капитал рус». Помимо этого, у «Автодома» появилось право проводить техобслуживание автомобилей этого бренда — как гарантийное, так и постгарантийное.