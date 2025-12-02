Россельхозбанк оценил объем рынка новогодних елок
Импорт живых новогодних деревьев продолжает снижаться. В предстоящем новогоднем сезоне ожидается не более 150 000 деревьев против 220 000 в прошлом году. Такой оценкой поделился с «Ведомостями» Россельхозбанк (РСХБ).
Основными поставщики импортных деревьев являются Польша, Белоруссия, Казахстан, Германия, Латвия, Сербия, Нидерланды и Дания, которая лидирует в поставках пихты Нордмана. Всего гражданам будет доступно порядка 500 000 живых хвойных деревьев, из которых 70% – отечественного происхождения.
В России заготовка хвойных деревьев для новогодних праздников стартует в конце октября, а пик продаж приходится на середину декабря. По оценке Центра устойчивого развития РСХБ, российские производители заготовят около 350 000 живых новогодних деревьев. Первое место занимает ель с долей около 55%, затем следуют сосна (35%) и пихта (10%).
Сибирский федеральный округ формирует порядка 30% рынка, обеспечивая примерно 100 000 деревьев. Заготовка ведется в Алтайском и Красноярском краях, Кемеровской, Омской и Новосибирской областях, республиках Тыва и Хакасия. Еще 90 000 деревьев обеспечивает Приволжский федеральный округ. Вклад формируют Кировская область, Пермский край, Татарстан и Башкортостан. Северо-Запад заготавливает около 60 000 деревьев, половина из них приходится на Ленинградскую область. Регионы Урала обеспечат до 30 000 деревьев, Дальний Восток, Центральная Россия и Юг – до 50 000.
Хвойные деревья заготавливаются на землях лесного фонда – более 80% объема формируется по договорам аренды лесных участков и купли-продажи. В то же время доля специализированных питомников постепенно растет, усиливая предложение декоративных и посадочных форматов.
Растет спрос на альтернативные живые новогодние деревья и украшения, в частности лапник Нобилиса, тую, можжевельник, кипарисовик и ель «Коника». По оценкам центра, спрос на них в сезоне 2025/2026 гг. увеличился в 1,5 раза относительно 2024/2025 гг.
19 ноября аналитический центр «Чек индекс» сообщил, что стоимость минимального набора новогодних украшений выросла на 13% по сравнению с 2024 г. до 5194 руб. По его подсчетам, медианная цена искусственной ели на октябрь увеличилась на 15% год к году и составляла 3640 руб. Количество покупок дерева возросло на 10%.