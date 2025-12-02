Россельхозбанк оценил объем рынка новогодних елок

19 ноября аналитический центр «Чек индекс» сообщил, что стоимость минимального набора новогодних украшений выросла на 13% по сравнению с 2024 г. до 5194 руб. По его подсчетам, медианная цена искусственной ели на октябрь увеличилась на 15% год к году и составляла 3640 руб. Количество покупок дерева возросло на 10%.