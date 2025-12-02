Поставки «Газпрома» в Китай превысили обязательства по контракту

9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. Ожидается, что потребление газа в стране возрастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.