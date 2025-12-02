Поставки «Газпрома» в Китай превысили обязательства по контракту
Поставленный объем оказался выше контрактных обязательств компании. Это десятый рекорд после выхода поставок по «Силе Сибири» на максимальный контрактный уровень 1 декабря прошлого года. Газ поставляется в рамках долгосрочного договора между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC).
20 ноября Россия обновила рекорд поставок сжиженного природного газа (СПГ) в КНР. Поставки в сентябре составили 1,299 млн т против 751 000 т в сентябре прошлого года. Предыдущий максимум поставок составил 1 млн т и был выявлен в июле 2023 г.
9 октября председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер спрогнозировал рост потребления газа в Китае в ближайшие годы. Ожидается, что потребление газа в стране возрастет на 45% за пять лет и достигнет 618 млрд куб. м в год. К 2050 г. показатель может составить 660 млрд куб. м. По мнению Миллера, Россия в состоянии обеспечить большую долю этой потребности.