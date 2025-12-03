Власти РФ могут отказаться от строительства Севсиба

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Севсиб будет соединен с Китаем только одним коридором. Пребывавший тогда на посту губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отмечал, что окончательного решения по трассировке маршрута пока не принято.