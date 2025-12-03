Власти РФ могут отказаться от строительства Севсиба
Правительство считает, что строительство Северо-Сибирской железнодорожной магистрали нецелесообразно из-за стоимости проекта, которая оценивается в 50 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник, который рассказал о соответствующем письме вице-премьера РФ Виталия Савельева, адресованного президенту РФ Владимиру Путину.
Собеседник газеты рассказал, что затраты на строительство Севсиба оценили в 50 трлн руб. из-за сложных геологических условий. При этом, по его словам, инвестиционная программа РЖД и так существенно сокращена.
Как пишет «Коммерсантъ», инвестиции РЖД на 2026 г. не превысят 1 трлн руб. против 890,9 млрд руб. в 2025 г. Правительство планирует обсудить инвестиционную программу компании 11 декабря, пишет газета.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Севсиб будет соединен с Китаем только одним коридором. Пребывавший тогда на посту губернатора Кемеровской области Сергей Цивилев отмечал, что окончательного решения по трассировке маршрута пока не принято.
Первый заместитель министра транспорта Валентин Иванов в сентябре 2024 г. говорил, что трассировка железнодорожной линии Кызыл – Курагино, которую могут продлить до Китая, предварительно оценивается в 1 трлн руб. По его словам, планировалось, что свыше 50% номенклатуры железнодорожной трассы составит перевозка угля.