В ноябре сектор услуг России возобновил рост

Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Темпы роста активности в секторе в ноябре – самые быстрые за шесть месяцев. Индекс за ноябрь иллюстрирует рост объемов производства, который обусловлен расширением нового бизнеса.