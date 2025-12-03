В ноябре сектор услуг России возобновил рост
Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг России в ноябре вырос до 52,2 пункта с 51,7 пункта в октябре, следует из данных S&P Global.
Показатель PMI выше 50 пунктов свидетельствует о росте деловой активности, ниже этого уровня – о его снижении. Темпы роста активности в секторе в ноябре – самые быстрые за шесть месяцев. Индекс за ноябрь иллюстрирует рост объемов производства, который обусловлен расширением нового бизнеса.
Продажи выросли незначительно, но завершили четырехмесячную серию сокращений. По мнению ряда респондентов в сфере услуг, поступление новых заказов оказало давление на производственные мощности, при этом объемы невыполненных работ растут второй месяц подряд более быстрыми темпами.
Темпы появления новых рабочих мест оказались самыми низкими за четыре месяца. Операционные расходы российских поставщиков услуг выросли. Компании отмечали, что более высокие заработные платы и затраты на поставщиков привели к росту общих цен на ресурсы.
Сводный индекс объемов производства составил 50,1 пункта в сравнению с 50,2 пункта в прошлом месяце. Показатель отслеживает активность в обрабатывающих отраслях и сфере услуг.
В октябре индекс PMI в сфере услуг РФ увеличился до 51,7 пункта с 47 пунктов в сентябре. Отмечалось, что рост индекса сигнализирует о первом увеличении объемов производства с мая 2025 г.