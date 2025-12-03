Интерес бизнеса к предновогодним корпоративным праздникам снизился
Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.
По данным издания, главной причиной падения спроса стала общая неопределенность в экономике. Аналитики считают, что тенденция связана больше не с нежеланием праздновать, а с прагматичным подходом компаний. При этом часть организаций полностью не отменяет корпоративы, а смещает их на более доступные по расценкам январские даты.
Средняя цена новогоднего мероприятия на 100 персон колеблется в районе 40 000–70 000 руб. на человека. Стоимость всего корпоратива, сказано в материале, составляет 4–7 млн руб.
Эксперты также указывают на возвращение на рынок формата «капустников» – корпоративов, где развлечения подготавливают сами работники. Учитывается и то, что большинство таких мероприятий в компаниях сейчас проходят в конфиденциальном режиме. О них не пишут в социальных сетях.
В 2024 г. от корпоратива решила отказаться каждая пятая опрошенная организация (20% респондентов), показало исследование, проведенное в ноябре Русской школой управления (РШУ) и рекрутинговой компанией Get Experts. В исследовании приняли участие более 1000 респондентов – сотрудники и руководители компаний из различных сфер деятельности.