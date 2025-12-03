Интерес бизнеса к предновогодним корпоративным праздникам снизился

По данным издания, главной причиной падения спроса стала общая неопределенность в экономике. Аналитики считают, что тенденция связана больше не с нежеланием праздновать, а с прагматичным подходом компаний. При этом часть организаций полностью не отменяет корпоративы, а смещает их на более доступные по расценкам январские даты.