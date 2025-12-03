Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Бизнес /

Интерес бизнеса к предновогодним корпоративным праздникам снизился

Ведомости

Интерес бизнеса к проведению предновогодних корпоративных праздников сократился на 30% год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, главной причиной падения спроса стала общая неопределенность в экономике. Аналитики считают, что тенденция связана больше не с нежеланием праздновать, а с прагматичным подходом компаний. При этом часть организаций полностью не отменяет корпоративы, а смещает их на более доступные по расценкам январские даты.

Средняя цена новогоднего мероприятия на 100 персон колеблется в районе 40 000–70 000 руб. на человека. Стоимость всего корпоратива, сказано в материале, составляет 4–7 млн руб.

Эксперты также указывают на возвращение на рынок формата «капустников» – корпоративов, где развлечения подготавливают сами работники. Учитывается и то, что большинство таких мероприятий в компаниях сейчас проходят в конфиденциальном режиме. О них не пишут в социальных сетях.

В 2024 г. от корпоратива решила отказаться каждая пятая опрошенная организация (20% респондентов), показало исследование, проведенное в ноябре Русской школой управления (РШУ) и рекрутинговой компанией Get Experts. В исследовании приняли участие более 1000 респондентов – сотрудники и руководители компаний из различных сфер деятельности.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте