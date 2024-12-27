Компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов

Компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративовПричина в оптимизации затрат
Новогодние вечеринки много лет были важной частью корпоративной культуры российских компаний. Но в этом году от новогоднего праздника решила отказаться каждая пятая опрошенная компания (20% респондентов), показало исследование, которое провели совместно в ноябре Русская школа управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts. В исследовании приняли участие более 1000 человек – сотрудники и представители руководства компаний из различных сфер деятельности.
По результатам опроса выяснилось, что проводить в этом году новогоднее мероприятие планируют только 80% компаний, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2023 г. 20% компаний либо отказались от новогоднего корпоратива, либо еще не определились с выбором (таких 9%). В тройке наиболее частых причин отказа – отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).