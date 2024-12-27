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Компании стали чаще отказываться от новогодних корпоративов

Причина в оптимизации затрат
Мария Подцероб
Freepik
Freepik

Новогодние вечеринки много лет были важной частью корпоративной культуры российских компаний. Но в этом году от новогоднего праздника решила отказаться каждая пятая опрошенная компания (20% респондентов), показало исследование, которое провели совместно в ноябре Русская школа управления (РШУ) и рекрутинговая компания Get Experts. В исследовании приняли участие более 1000 человек – сотрудники и представители руководства компаний из различных сфер деятельности.

По результатам опроса выяснилось, что проводить в этом году новогоднее мероприятие планируют только 80% компаний, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в 2023 г. 20% компаний либо отказались от новогоднего корпоратива, либо еще не определились с выбором (таких 9%). В тройке наиболее частых причин отказа – отсутствие такой традиции в компании (31%), оптимизация затрат (30%) и передача праздничного бюджета на благотворительность (24%).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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